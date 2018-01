Sénégal: Tuerie de Boffa-Bayotte - L'Eglise catholique condamne

Maintenant pour juger ce qui s'est passé, nous attendons que les choses se clarifient, qu'on nous donne la version officielle, exacte» précise le prêtre qui redoute un regain de tension dans la région : «nous redoutons que ces événements n'entachent la dynamique de paix, on ne sait pas encore qui sont les auteurs, mais nous redoutons qu'il y'ait un regain de tension dans la région», a lancé le curé qui interpelle les autorités : «s'il s'avère que c'est vraiment que c'est la foret qui est dévastée comme le prétendent certains, je crois qu'il y'a une loi ; il y'a des services des eaux et forêts dans la région qui doivent jouer leur rôle. La forêt est vitale pour l'homme...

