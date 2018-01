En effet, le samedi 6 janvier 2018, des éléments armés ont attaqué un groupe de jeunes qui cherchait du bois dans la forêt de Bayotte, à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau, occasionnant 14 morts et 7 blessés actuellement soignés dans les hôpitaux à Ziguinchor et à Dakar.

Suffisant pour que les deux organisations invitent les autorités sénégalaises à tout mettre en œuvre pour protéger les civils casamançais contre la violence et à rechercher et traduire en justice, conformément aux lois en vigueur, les auteurs de tels actes.

Aucune des attaques commises avant celle de Boffa-Bayotte n'a fait l'objet d'enquête et de poursuites judiciaires et cette impunité nourrit la violence dans la région».

Il est temps d'arrêter les homicides délibérés contre des civils en Casamance. Nous condamnons avec vigueur cette barbarie et demandons aux autorités sénégalaises de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs et les traduire en justice».

Selon la source, pour Mélanie Sonhaye Kombate, la Directrice des Programmes et Plaidoyer du Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH), «Rien ne saurait justifier un acte aussi abject et ignoble perpétré sur des civils non armés.

