Pour lui, «le Saems déterminé à faire respecter les accords signés, conformément aux lois et règlements du pays. Un plan d'action pour protester les violations des droits des travailleurs et apporter des réponses structurelles aux problèmes de l'école».

Hier, c'était au tour du Saemss de Saourou Sène de déplorer les manquements des autorités depuis le début de l'année scolaire. Ce qui augure, selon lui, de façon irréversible des lendemains sombres du système éducatif. «L'Etat peine à payer les indemnités du Bac et du Bfem, en plus de la ponction des salaires des enseignants.

Les syndicats d'enseignants, tous ordres confondus, ont décidé de reprendre le cheval de bataille pour amener le gouvernement au respect des accords signés. Après le Grand cadre, le Cusems et le Sels, c'est autour du Saems de décliner son nouveau plan d'action en décidant d'observer un débrayage et une grève totale, les 16 et 17 janvier 2017.

