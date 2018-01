Togo: Martin Luther KING d'Edoh Komi en détresse

C'est donc une telle indifférence qui amène Edoh Komi et ses collabos, à lancer au travers d'un communiqué "un appel pressant au gouvernement Togolais pour que diligence soit faite au profit de nos concitoyens qui attendent toujours des actes de réconfort et d'espoir de leurs dirigeants pour toute fin utile".

Malgré les révélations choquantes et ahurissantes sur la vente aux enchères des migrants de l'Afrique subsaharienne comme esclaves en Libye, l'indignation et la consternation exprimées par le monde entier face à ce qu'il convient d'appeler un crime contre l'humanité, on est sans nouvelle sur les dispositions prises par les autorités togolaises sur le cas de certains togolais qui seraient victimes de cette pratique, pour voir si elles peuvent les rapatrier.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.