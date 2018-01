Il faut noter que la Fédération des Chambres de commerce et d'Industrie d'Afrique de l'Ouest a été créée en 1976 en vue de donner à la communauté d'affaire un instrument d'intégration économique régionale pour favoriser le développement, réduire la pauvreté et contribuer à la défense des intérêts du secteur privé dans les pays respectifs.

S' y ajoutent les conditions de création d'un cadre de dialogue public ou privé entre les présidents des chambres de commerce de la commission de la Cedeao, la commission de l'Uemoa et les ministres en charge du commerce et de la sécurité de la Cedeao sur la question relative à la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité des affaires ainsi que l'accès au marché régional.

Elle a été également l'occasion d'échanger avec les partenaires sur l'état de mise en œuvre du projet de création de compagnie maritime régionale et d'organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur le programme de qualité Cedeao.

Il faut noter que la rencontre de la FCCIA avait pour objectif de réunir les chambres de commerce et d'Industrie membres pour faire le point des activités menées au cours de l'année 2017, d'autoriser celles programmées pour l'année 2018 et discuter d'autres sujets qui participent à la vie institutionnelle de l'organisation.

Cela se justifie aisément quand on se réfère sur le cas de la Fédération des chambres de commerce et d'Industrie d'Afrique de l'Ouest qui œuvre inlassablement dans ce sens depuis sa création en 1976.

Présidant la session d'ouverture officielle de la 5ème assemblée générale ordinaire de la Fédération des chambres de commerce et d'Industrie d'Afrique de l'Ouest (FCCIAO), le vendredi 12 janvier 2018 à Bamako, le ministre du Commerce et de la Concurrence, s'est réjoui du rôle joué par le secteur privé dans le renforcement de l'intégration économique. En cela, Abdel Karim Konaté a cité le cas édifiant des membres de la FCCIAO.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.