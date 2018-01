Mali: Zone industrielle de Koulikoro - « Un véritable réceptacle qui suscite l'indomptable convoitise des investisseurs industriels»

Selon le patron de l'AZI-SA ce programme va consister à mobiliser le financement, aménager les sites et installer les entreprises industrielles. La durée des travaux de cette première phase est de 15 mois pour une enveloppe financière de plus de 2 milliards de FCFA.

En effet, a-t-il déclaré, le gouvernement a naturellement pleine conscience de tout cela et mettra tout en œuvre pour que la plateforme qui sera mise en place soit, dans les plus brefs délais, un véritable réceptacle qui suscite l'indomptable convoitise des investisseurs industriels.

