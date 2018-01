Somalie: Selon HRW, les shebabs recrutent de plus en plus d'enfants

L'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) a achevé la première… Plus »

En effet, beaucoup de communautés, notamment les plus pauvres, ne peuvent plus payer les taxes imposées par les shebabs. Notamment à cause de la sécheresse. Donc les terroristes utiliseraient les enfants un peu comme un impôt.

Human Rights Watch dénonce, dans un nouveau rapport, une campagne de recrutements d'enfants par les shebabs en Somalie. Toujours selon l'organisation, les militants islamistes seraient de plus en plus menaçants à l'égard des civils pour les forcer à leur livret des jeunes. Dans son enquête, l'ONG de défense des droits de l'homme parle de centaines de jeunes enrôlés de force dans les rangs du groupe terroriste.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.