Sénégal: West Ham - Diafra Sakho a la côte en ligue 1

Le site anglais assure que les Girondins de Bordeaux, qui était à la recherche de solutions offensives, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, apprécient également son profil et seraient venus aux renseignements.

Mais l'attaquant des Lions, selon les médias britanniques, a également la cote du côté de Brighton, Crystal Palace, Swansea et West Bromwich Albion et ils se se sont déjà manifestés pour enrôler l'attaquant des Lions.

Soumis à une grosse concurrence du côté de West Ham, Diafra Sakho souhaiterait augmenter son temps de jeu et retrouver une place de titulaire lors de la seconde partie de saison. Selon Sky Sports, il y a quatre clubs de Ligue 1 serait sur le dossier, à savoir Bordeaux, Marseille, Nice et Rennes.

