Sénégal: Sit-in à l'UCAD - Les enseignants vacataires crient leur precarité

«Les vacataires sont plus nombreux que les titulaires à l'Ucad. Nous sommes nombreux. Nous comptons mener un combat avec toute la rigueur qui sied», souligne Dr Mar. Signalant que le sit-in est une action d'initiation, le Cevas exige le paiement sans délai du second semestre.

Cette situation qui prévaut à l'université de Dakar plonge, selon le Cevas, les enseignants vacataires dans une précarité et, par conséquent, dans un état de démotivation extrême. «Nous avons pu remarquer que le système éducatif est dans un état de délabrement jamais égalé. Nous n'avons même plus envi de lire des bouquins», dixit Dr Babacar Mar.

Considérant que les enseignements et corrections sont assurés par les vacataires, plus nombreux que les titulaires à l'Ucad pour une effectivité du quantum horaire, le secrétaire général du Cevas note que, «après trois, quatre ou cinq mois de service, nous ne sommes pas payés.

Considérés comme des chevilles ouvrières, les vacataires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) n'en peuvent plus. Ils sont nombreux ces enseignants chargés des travaux dirigés (Td) à exercer dans les différentes facultés, à vivre une précarité extrême. La cause: ils ne sont pas payés depuis le mois de juillet 2017.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.