Cote d'Ivoire: Maison de l'Afrique - L'Ivoirien Faman Touré élu nouveau président

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) Faman Touré, vient d'être porté à la tête de la Maison de l'Afrique. Il remplace à ce poste le Congolais Paul Obambi, a appris Fratmat.info.

Il faut rappeler que Touré Faman conserve toutefois son poste de président de la Cci-CI.

Mise sur pied en 1976, à l'initiative des pays membres (Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon Mali, Niger, Sénégal et Togo), la Maison de l'Afrique se veut une vitrine dont le continent a besoin pour son développement et pour l'intégration économique des Etats l'Afrique subsaharienne en assurant la promotion de leurs économies.

Elle met ses compétences au service des pouvoirs publics, des organisations africaines et européennes, des entreprises publiques et privées.

Partenaire idoine partenaire pour une meilleure connaissance des réalités économiques africaines et la bonne adresse pour faire des affaires en Afrique, la Maison de l'Afrique, dont le siège est à Paris, organise en France et en Afrique, des manifestations à caractère économique et commercial.

Elle appuie les économies nationales à travers l'organisation de journées d'information sur un pays, en collaboration avec les autorités politiques et consulaires.

Un fichier d'entreprises françaises opérant en Afrique a été créé à cet effet. Pour les manifestations ayant un caractère économique, la promotion peut prendre la forme d'une représentation ou d'un accompagnement, en France, d'un événement qui a lieu en Afrique.

Dans le cadre d'une gouvernance collégiale, la Maison de l'Afrique a réussi au fil des années, à bâtir un modèle d'accompagnement original qui offre à chacun des états membres et aux Chambres de Commerce et d'Industrie associées, les moyens de promouvoir leur politique d'échanges et de développement économique dans l'espace français et européen.

Sous la coupole des chambres consulaires, la Maison de l'Afrique, est placée sous la responsabilité d'un président, secondé dans sa mission par un directeur général.