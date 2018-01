Sénégal: Elimination de Karim Wade de la présidentielle de 2019 - Les cadres libéraux mettent en garde Macky

Nous sommes donc surpris et étonnés d'apprendre, par le porte-parole du gouvernement et porte-parole national de l'APR, que l'exécutif s'est soumis automatiquement à l'exigence de l'émir du Qatar ».

Et d'ajouter : « Un homme (tout simplement), qui quitte librement et régulièrement son pays, ne se fait pas délivrer des documents de voyage par les services du Ministère des affaires étrangères, qui se déplacent spécialement et nuitamment pour la circonstance. Ce que nous a appris le Magazine Jeune Afrique et que personne n'a démenti à ce jour. »

Les cadres libéraux expliquent «qu'un détenu qui sort librement et régulièrement de prison ne quitte pas les liens de la détention par une porte dérobée, transporté par un véhicule de l'administration pénitentiaire, accompagné du directeur de la prison et de ses gardes jusqu'au tarmac d'un aéroport... »

Si tant est qu'il avait le choix, en homme politique porteur d'ambition présidentielle, pourquoi ne voudrait-il pas sortir en héro, de plein jour, porté par ses partisans à travers les rues de Dakar ; aller à Touba et à d'autres lieux saints de toutes confessions confondues, exprimer sa gratitude à ses compatriotes et à la communauté internationale , présider quelques réunions de coordination de son Parti , faire une tournée politique nationale , tenir des meetings, des points de presse... », souligne le communiqué.

Par conséquent, Dr Cheikh Tidiane Seck et ses camarades «demandent au Parti démocratique sénégalais (Pds) et à tous les démocrates de se lever pour faire face à ce régime autoritaire » qui «depuis 2012 viole constamment les principes fondateurs de notre république. Il est tant que le peuple souverain reprenne la main», lit-on dans un communiqué en date du 15 janvier.

