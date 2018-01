Sénégal: Diourbel - Sit-in des professeurs et maitres d'éducation physiques

L'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation de Diourbel, Yankhoba Massaly, soutient qu'un «travail a été fait. Nous avons deux possibilités, il y a les moyens qui sont dégagés sous la base des estimations. Dans les faits, les examens pourraient prendre plus.

Nous exhortons le personnel de l'Inspection départementale de l'éducation et de la formation à faire correctement son travail. Les inspections de Bambey et de Mbacké ont déjà payé.»

Et d'ajouter: «nous sommes les premiers à partir en examen et les premiers à déposer nos feuilles de déplacement. Mais nous nous rendons compte qu'au moment du paiement, nous sommes laissés en rade.

Les professeurs et maîtres d'éducation physiques de Diourbel ont observé, hier lundi, un sit-in devant les locaux de l'Inspection (départementale) de l'éducation et de la formation (IEF). Ces enseignants exigent le paiement des indemnités de déplacement du BFEM, session 2017.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.