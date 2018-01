Tunisie: Se dégager de l'encerclement

analyse

La situation dans laquelle se trouve actuellement notre pays nous rappelle, par certains aspects, l'attitude qu'entretenaient certains milieux occidentaux quant à la situation qui prévalait sous Ben Ali, lorsque, par courtoisie, nos partenaires n'osaient pas critiquer le dirigisme qui prévalait, les passe-droits et le népotisme.

Alors que le régime se targue de la transparence, de l'égalité des chances, de l'équité en droits et d'une totale indépendance de la justice. Toutes qualités qui sécurisent le capital et protègent les investisseurs et leurs biens.

La réalité actuelle n'a pas de véritable analogie avec le système qui prévalait alors, qui avait permis à l'oligarchie familiale de monopoliser l'essentiel de l'économie du pays, à l'exception du régime des activités exportatrices en partenariat.

A l'époque, le manque de transparence avait découragé les investisseurs européens d'aller de l'avant dans un pari sur la Tunisie qui aurait pu donner lieu à une cotraitance authentique et à un nouveau modèle de développement effectif s'appuyant sur un haut niveau de pénétration technologique, une valeur ajoutée nationale autrement élevée et des ressources humaines performantes de niveau international.

La transparence fait toujours défaut

Ce qui se passe depuis la révolution, c'est que les transformations de structures annoncées n'ont pas su se situer vraiment au niveau de transparence voulu. Jetez un coup d'œil aux tiraillements qui affectent la justice et son indépendance. Passez en revue les multiples suspicions de malversations avérées. Observez les conditions de passation des marchés publics. Examinez l'état d'avancement des projets de développement régionaux dont les fonds ont souvent été débloqués mais qui traînent en points de suspension. Le flou le plus mystérieux entoure tout cela, laissant les éventuels partenaires financiers étrangers dubitatifs. D'autant que les insurrections locales se succèdent, que les revendications sociales sont asymptotiques, que les sabotages de production pullulent, offrant le spectacle d'une révolte généralisée écartant toutes les conditions d'un partenariat stratégique en vue de développer le pays.

Le cercle vicieux du «printemps arabe»

Cet état de fait regrettable décourage les investisseurs et avance en cercle vicieux. Mais le fait est que la Tunisie ne semble pas répondre aux conditions exigibles d'un site de production performant apte à sécuriser et faire fructifier des investissements stratégiques. La raison en est, semble-t-il, le doute qui plane dans l'esprit des deux catégories d'investisseurs stratégiques pouvant être intéressés par la Tunisie.

Avant la révolution, notre pays était un espace modéré, pacifique, éligible à une intégration à l'espace européen, tout comme l'était, quelque part, la Turquie, avant la révélation de ses appétits géopolitiques. Après la terrible offensive qu'elle a subie, durant et après la révolution, la Tunisie est devenue, à son corps défendant, un pays formellement indépendant mais territorialement investi et convoité. C'est une motte de Gruyère infestée des fameux trous qui peuvent générer de véritables galeries que l'Etat central peine à maîtriser.

Comment s'en dégager ?

Comment donc pourrions-nous, sur le terrain palpable de la souveraineté, prouver aux Européens que nous ne sommes ni un paradis fiscal ni un refuge stratégique d'argent sale destiné au jihadisme ? Comment pourrions-nous, sur l'autre versant, convaincre les Émirats que nous n'avons rien à voir avec les Frères musulmans ? Comment pourrions-nous nous dégager de cette partie d'échecs qui se livre sans nous et à nos dépens, alors que nous sommes convaincus d'avoir édifié une véritable République démocratique moderne civile et pacifique ?

Les politiques sont à l'œuvre par à-coups mais les moyens manquent et les risques menacent. Le discours des uns et des autres se veut rassurant, mais les implications sont là et l'historique nous rattrape. En quelques jours, deux pays amis se sont comportés en conquérants dévoilant l'ampleur du malentendu et l'importance de l'enjeu engagé.

Mais les Occidentaux ne semblent toujours pas faire confiance à l'avenir. Le consensus les effraie et la motte de Gruyère les inquiète de ses éventuelles nouvelles surprises. Cependant que notre jeunesse attend le développement porteur de prospérité et d'emplois dignes.