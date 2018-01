Tunisie: Ce qui n'a pas été dit !

Un livre de Hichem Allam, journaliste égyptien

Pas plus tard qu'hier, Hichem Allam, journaliste égyptien, membre du ICIJ, est revenu sur le côté invisible de l'iceberg. « Panama Papers, ce qui n'a pas été dit », tel est l'intitulé de son livre d'investigation, paru en 2ème édition. Maintes fois primé, ce livre a été présenté dans une conférence de presse, tenue, hier matin, au siège du Snjt à Tunis. Soit, la suite de ce qui a été évoqué en 2016, dont l'effet était, de par le monde, retentissant. « Sauf en Tunisie, où il y a encore silence strident », dénonce, dans un bref mot d'ouverture, le président du Snjt, Neji Bghouri. Pourtant, ajoute-t-il, plusieurs personnalités tunisiennes ont été pointées du doigt. Pour l'auteur du livre, de tels documents reflètent bel et bien l'apport de ce genre journalistique dans la lutte anticorruption. « Un plus qui s'ajoute au journalisme arabe », dit-il.

Comment savoir exploiter à bon escient un tel flux d'informations documentées ? Tel un marin-pêcheur dans une mer poissonneuse, il sait ce qu'il veut chasser, compare-t-il. « Pour nous, dans le cadre du ICIJ, nous avons possédé des « Panama Papers » tout au long d'une année avant de les croiser avec d'autres documents y afférents», relève-t-il, notant, ici, que les 200 journalistes adhérents audit Consortium international s'étaient, d'ailleurs, accordés sur la date du 3 avril 2016 pour publier des articles sur le sujet. « Une sorte d'unanimité étroite pour ne pas déroger aux règles professionnelles», ainsi justifie-t-il.

En une vingtaine de chapitres, le livre vient remettre à la surface une multitude de scandales de corruption dans lesquels sont impliqués les gros poissons du marché financier dans le monde. Il y cite des sociétés offshore servant d'écran face au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale, des rois et émirs saoudiens corrompus, « Alâ Moubarek, l'homme de l'ombre », « le trésor perdu de Kaddafi », les espions et les hommes forts des renseignements, les scandales de la FIFA, « les amis riches de Poutine », les tableaux d'art volés et bien d'autres affaires qui traînent encore dans les coulisses du pouvoir.