Madagascar: Traite humaine - La patronne du trafic en Chine arrêtée

Un jour plus tard, un parent de migrante est venu à Anosy pour déposer une plainte contre trois individus, dont Émilienne et le couple. « Son grief porte sur la violence que subit sa fille en Chine », a indiqué un policier judiciaire saisi de l'enquête.

L'homme de main d'Emilienne s'est fait arrêter le 14 novembre 2017 dans la capitale. Ce jour-là, plus de trois mineures s'apprêtant à quitter Madagascar pour la Chine ont été retrouvées chez lui. Elles attendaient leur départ lorsque les éléments des forces de l'ordre se sont rendus sur place. Déféré, ce suspect a d'abord bénéficié d'une liberté provisoire, mais a finalement été écroué quand la police a dénoncé la décision du parquet, selon les explications du chef de service de l'information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale.

« D'après notre enquête, Emilienne vendait une fille blanche vingt-quatre millions ariary et tous les quinze jours, le couple lui envoyait cinq migrantes », a révélé une source judiciaire. Ce réseau a débuté ses méfaits en 2014. « Nous avons été commercialisées, vendues à des Chinois âgés, voire handicapés. Et nous n'avions pas le choix. Beaucoup d'entre nous avions été violentées. C'est ce qui rythmait notre quotidien. Nous n'avions pas pu nous signaler à la police, du fait qu'on nous avait installées dans un village très loin de la ville », a témoigné une migrante exfiltrée.

Le parquet l'a placée à la maison centrale d'Antanimora le jeudi, pour traite humaine et fraude documentaire. Un couple, ses complices, dont la femme convoyeuse du réseau et le mari recruteur de filles malgaches, a déjà été incarcéré. Cette investigation suivie d'arrestation a été menée à la suite de plainte des parents des victimes. « Le sbire d'Émilienne proposé à notre fille un emploi en Chine. Nous, parents, avons été également bernés et l'avons autorisée à partir. Ce n'était pas comme nous l'avions cru, car elle a été vendue et forcée à se marier avec un Chinois en arrivant là-bas », a témoigné le père d'une victime.

