Ile Maurice: Conflit d'intérêt - Un ancien chairman de la MSPCA disculpé

«Quatre témoins ont déposé mais personne n'était présent lors de cette réunion. Même Madame Tiroumalchetty ne pouvait apporter des éclaircissements sur ladite réunion», soutient la magistrate. Avant d'ajouter : «je trouve qu'il n'y a eu aucune preuve démontrant que l'accusé était présent lors de cette séance et qu'il y a participé.» De ce fait, Patrick Jean Robert Bellepeau, qui était défendu par Me Sanjeev Teeluckdharry a été disculpé.

La magistrate a, dans son jugement, évoqué que la poursuite doit prouver que l'accusé était un «fonctionnaire». Chose que la poursuite a pu prouver. Or, la magistrate dit noter qu'aucune preuve n'a été apportée pour soutenir le fait que dans cette réunion organisée par le MSPCA, Patrick Jean Robert Bellepeau était présent et qu'il a participé à la décision pour revoir son salaire.

Sauf que la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a estimé qu'il n'y a pas de preuves contre ce chairman de la Mauritius Society for Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) et l'affaire a été classée.

Il était poursuivi sous une accusation de conflit d'intérêt en vertu de l'article 13 (2) et (3) de la Prevention of Corruption Act (PoCA) devant la Cour intermédiaire.

