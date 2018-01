Ile Maurice: Il remporte Rs 6,3 M au loto - «Je vais faire de la charité avant tout»

Et ses projets ? «Je vais d'abord faire une donation aux bonnes œuvres et réaliser mon rêve qui est de rénover ma maison», indique le gagnant. De poursuivre qu'il réserve cette surprise à sa famille qui n'est toujours pas au courant qu'il a remporté le gros lot.

L'heureux veinard raconte que c'est par pur hasard qu'il a appris qu'il a remporté le jackpot. «C'est en voyant une personne travailler sur la machine du Loto que je me suis souvenu que j'avais un ticket dans mon portefeuille. À ma grande surprise, la vendeuse me félicite alors que je croyais avoir gagné un petit montant. Plus grande était ma joie en voyant que j'avais remporté des millions», confie-t-il. Son ticket, il l'avait validé au Monoprix de Cascavelle.

