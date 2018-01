Ile Maurice: Vols annulés vers Rodrigues - «On nous a traités comme du bétail»...

Ils ne savent plus où aller. Après l'épisode de la reprogrammation des vols qui ont finalement été annulés, dans la soirée d'hier lundi 15 janvier, la compagnie d'aviation d'Air Mauritius a réussi à caser les étrangers et les Rodriguais à l'hôtel Le Suffren, à Port Louis. Ils sont une quarantaine à être concernés.

Toutefois, ce matin, ces derniers ont reçu une correspondance dans leurs chambres leurs demandant de libérer les lieux avant 11 heures, ce mardi 16 janvier. Ils doivent chercher encore un logis pour attendre la reprogrammation des vols pour Rodrigues.

«Nous vivons un calvaire depuis samedi. Le premier jour nous avons été logés dans un hôtel à Flic-en-Flac. Hier, on nous a transféré ici. Et aujourd'hui, on doit encore chercher un autre endroit où rester. Cela fait quatre jours que nous savons pas où loger», déplore Annevick Collet.

Indignés et révoltés, ils ont eu à trouver un hôtel qui accepte de tous les héberger. Ce qui les offusque le plus, est le manque de communication du côté de la compagnie nationale. Ces passagers ont réussi à trouver un hôtel sur Rose-Hill qui accepte de les accueillir le temps que les alertes soient enlevées.

«Cela relève de la responsabilité de la compagnie aérienne de trouver des solutions et de gérer la solution. Le côté de l'humain n'a pas été respecté. Je compte prendre des actions et déposé plainte quand il le faudra. On nous a trimbalé ici et là. On nous a traité comme du bétail», a soutenu Abdellah Bensandoura qui voulait passer des vacances en famille à Rodrigues.