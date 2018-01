Congo-Brazzaville: Football - CS la Mancha et AC Léopards en bonne forme

De même, l'entraîneur principal de la Mancha, Ghislain Tchiamas, s'est réjoui d'avoir joué ce match qui lui a permis de tester son système de jeu. « Le projet de jeu que nous avons mis en place est presqu'à la fin. Nous sommes à 70% de nos possibilités, on travaille d'arrache-pied. Je viens de tirer les enseignements par rapport à ce que j'ai vu et je verrai ce qu'il faut rectifier. Le seul regret cet après-midi, c'est d'avoir pris deux buts. Et ma satisfaction, c'est parce qu'on a marqué deux buts. On est à 80% des principes de jeu. Au départ, les joueurs étaient réticents face au projet de jeu. Après, ils sont bien entrés dans le match», s'est assuré l'entraîneur, indiquant qu'à partir de cette semaine l'équipe va entamer la préparation du match de la CAF contre AS Tanda de la Côte-d'Ivoire.

Dans le cadre des préparatifs de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), la Mancha a joué un match amical contre l'AC Léopards, champion du Congo en titre, pour jauger le niveau de son groupe après deux mois de préparation et pour voir les réflexes des nouveaux joueurs. Les deux clubs ont développé un jeu assez cohérent et ont rassuré le public sportif ponténégrin du bon travail fait par les deux staffs techniques.

