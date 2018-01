Burkina Faso: Administration territoriale - Le Synacsab tiendra un sit-in du 29 au 30 janvier suivi d'une grève de 72 heures

Au cours de cette session dite budgétaire, les 127 députés ont eu à examiner et adopter 14… Plus »

Ces conférenciers disent être convaincus davantage que face à leurs revendications, le gouvernement cherche à gagner du temps. Pour preuve, «la déclaration du président du Faso annonçant la fin des règlements au «cas par cas» des préoccupations des travailleurs et la récente sortie médiatique du Premier ministre à propos du débrayage des syndicats de l'éducation, qui pourtant nous a reçu le 28 décembre dernier et même mis en place un comité interministériel afin d'examiner notre plateforme revendicative, nous convainc davantage que face à nos revendications, le gouvernement cherche à gagner du temps» a expliqué le Sg du Synacsab.

Le Synacsab dénonce l'attitude démissionnaire du gouvernement burkinabè vis-à-vis des préoccupations de certaines catégories de travailleurs. Pour les conférenciers du jour, en lieu et place d'une véritable négociation, il est servi aux administrateurs du dilatoire. «Notre syndicat reste ouvert au dialogue mais ne toléra plus les manœuvres dilatoires du gouvernement» a dit M. Bidiga

Selon le secrétaire général national du syndicat, Adama Bidiga, certes des négociations ont permis de prendre en compte certaines préoccupations non moins importantes mais, celles dont la prise en compte permettra de juguler les problèmes liés à l'autorité de l'Etat, à la mal gouvernance et d'assoir une administration territoriale forte et efficace sont toujours à la traine.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.