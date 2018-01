Afrique: Arrivées de touristes internationaux en 2017 - L'Afrique en progression de 8%

Selon le dernier baromètre du tourisme mondial de l'Omt, les arrivées de touristes internationaux partout à travers le monde ont connu une progression de 8% en 2017 comparé à l'année 2016. L'Afrique a enregistré, en 2017, 62 millions d'arrivées de touristes internationaux sur son sol soit une augmentation 8% comparé à l'année précédente.

L'organisation mondiale du tourisme (Omt) a publié le dernier baromètre du tourisme mondial en 2017. Il ressort de cette étude de l'Omt que les arrivées de touristes internationaux ont connu une hausse de 7% atteignant ainsi 1,322 milliard dans le monde. Ce taux, d'après l'Omt, est « le meilleur résultat jamais atteint depuis 7 ans ».

Cependant, la Méditerranée est la destination privilégiée des touristes, d'après l'étude. Elle a enregistré 8% d'arrivées internationaux de plus que l'année 2017. L'Afrique noire a aussi progressé de 8% restant ainsi sur sa dynamique de l'année 2016. Au cours de l'année 2017, la région Afrique a enregistré un « chiffre record » de 62 millions d'arrivées. La région Asie-pacifique, le Moyen-Orient et les Amériques ont connu des progressions respectives de 6% (324 millions de touristes internationaux), 5% (58 millions d'arrivées) et 7% (207 millions d'arrivées). « 2017 a été caractérisée par une croissance soutenue dans de nombreuses destinations et une franche reprise dans celles qui avaient essayé un recul les années précédentes. Ces résultats sont en partie attribuables à l'essor économique mondial et à une demande musclée du tourisme émetteur de nombreux marchés traditionnels et émergents », explique l'Organisation mondiale du tourisme.

Cette dynamique de progression enregistrée dans presque toutes les régions du monde va se poursuivre au cours de l'année 2018, explique l'Omt. Il est attendu, au cours de l'année en cours, une progression de 4 à 5% d'arrivées de touristes internationaux à travers le monde. D'après le communiqué de l'Omt, ce taux est largement supérieur aux prévisions faites par l'Organisation pour la période 2010-2020 qui était de 3,8% d'augmentation en moyenne. « Les voyages internationaux continuent de croître fortement, confirmant le rôle moteur clé du tourisme dans le développement économique. En tant que troisième secteur exportateur au monde, le tourisme est essentiel au regard de la création d'emplois et de la prospérité des communautés du monde entier », a affirmé le secrétaire général de l'Omt, Zurab Pololikashvili rapporte le communiqué.