Mali: Départ à la retraite - L'ex PDG de la BNDA, Moussa Alassane Diallo fêté par ses anciens collaborateurs

Le désormais ex-PDG de la BNDA, Moussa Alassane Diallo admis à la retraite depuis le 31 janvier dernier mais promu depuis fin décembre Président du conseil d'administration de la même banque, a eu droit à une cérémonie d'hommage le lundi 15 janvier, au Grand hôtel. Cela après 32 ans de services (1985-2017) dont 11 ans comme PDG.

Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF) a reçu la reconnaissance, les remerciements et des distinctions pour tout le travail qu'il a mené durant sa riche carrière au service de la banque verte, du secteur bancaire malien et de l'économie malienne dans son ensemble. Pour avoir fait de la BNDA aujourd'hui une banque de référence dans le secteur financier malien, il a reçu de ses collaborateurs un tjiwara (symbole de bravoure), un tableau d'honneur et une médaille.

Le personnel de la BNDA avec à leur tête le nouveau Directeur général, Souleymane Waïgalo, les anciens cadres regroupés en Amical des retraités de la BNDA, le Directeur national de la BCEAO-Mali, les patrons des banques et établissements financiers du Maliens, les clients de la banque, ont pris part à cette cérémonie d'hommage marquée par la présence du ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, Me Baber Gano et du représentant du ministre de l'Economie et des finances.

Plusieurs témoignages ont mis en exergue les qualités de l'homme qui s'est engagé à rester au service de la banque verte et de l'APBEF.