Rwanda: La croissance de l'économie devrait se redresser au cours des 2 prochaines années, pour revenir à son niveau historique de 7-7,5%,

L'inflation a baissé à 5,3 % en moyenne en 2017, contre 5,7% en 2016. Cependant, le déficit du compte courant de la balance commerciale et le déficit budgétaire hors dons demeurent à des niveaux relativement importants, respectivement à 8,8% du PIB et 9,8% du PIB en 2017.

Après un ralentissement en 2017, la croissance de l'économie rwandaise devrait se redresser au cours des 2 prochaines années, pour revenir à son niveau historique de 7-7,5%, soutenue par des investissements dans les infrastructures publiques et des réformes pour la diversification des exportations a appris le journal de journal de l'économie malienne (LEJECOM) auprès de Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit et basée à Abidjan.

