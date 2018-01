Congo-Brazzaville: Transferts - Kévin Koubemba signe pour 18 mois à Bourg-en-Bresse

Une semaine après avoir été résilié par le CSKA Sofia, Kévin Koubemba s'est engagé hier, lundi, en faveur de Bourg-en-Bresse, actuel 18e de Ligue 2.

Kévin Koubemba a signé pour 18 mois en faveur de Bourg-en-Bresse et est donc lié jusqu'en juin 2019.

S'il n'est pas encore qualifié, et qu'il ne jouera pas lors de la réception de Rouen ce mardi soir, Kévin Koubemba devrait avoir rapidement l'occasion de dynamiser une attaque bressane peu en verve lors de la phase aller (24 buts marqués, pour 39 encaissés).

Arrivé en Bulgarie le 31 janvier 2017, en provenance de Saint-Trond, le natif de Coulommiers avait disputé 12 matchs lors de la fin de saison (1 passe décisive), synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Une compétition dont le CSKA a été privé par l'UEFA en raison d'irrégularités financières.

Cette saison, Koubemba est resté dans l'ombre du Brésilien Karanga (17 buts et 4 passes en 18 matchs) et du Bulgare Despodov (6 buts et 5 passes en 17 matchs), l'ancien Lillois a peu joué en championnat (1 buts en 12 apparitions, dont 2 comme titulaire). Un bilan à peine réhaussé par ses trois buts en 2 matchs de Coupe de Bulgarie (dont un triplé contre le modeste club de Nesebar).

Après un passage prêt mitigé à Brest (3 buts et 1 passe décisive en 18 matchs de Ligue 2 en 2015-2016), une collaboration à oublier du côté de Saint-Trond (1 but en 5 matchs de Jupiler League entre août 2016 et janvier 2017), l'international congolais de 24 ans se doit de réussir son retour en Ligue 2. Pour ne pas donner un goût de gâchis à la première partie de sa carrière.