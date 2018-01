Angola: Le secteur de la Justice recueille plus de 38 millions de kwanzas

Ondjiva — La délégation de la Justice et des Droits de l'Homme dans la province de Cunene a recueilli, tout au long de l'année 2017, plus de 38 millions 844.713 kwanzas, dans le cadre du recouvrement des impôts et d'émoluments divers.

C'est ce qu'a fait savoir mardi à l'Angop le délégué local du ministère de la Justice,Gabriel Ndemupomito, précisant que 23 millions 247.850 kwanzas provenaient du bureau d'Etat civil, 11 millions 536.129 kzs du Notariat, et quatre millions 60.738 kzs du service d'émission de cartes d'identité pour citoyen national.

Comparativement à la même période de l'année antérieure (2017), les recettes générales ont été de six millions 962.939 kwanzas de plus, a-t-il expliqué à Ondjiva, principale ville de la province de Cunene (extrême-sud).

Mettre en service le Palais Municipal de la Justice en 2018, et inaugurer les Bureaux de Registre dans les municipalités de Namacunde et de Cahama, en vue d'améliorer les conditions de travail et la qualité de services à rendre au public, sont des projets prioritaires à réaliser par le secteur au courant de cette année, a-t-il annoncé.