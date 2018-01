Angola: Le contrat électronique concerne toutes les entités publiques jusqu'en 2019

Luanda — Le processus de contrat public via électronique (Achat et Vente) va s'étendre à toutes les entités publiques contractantes, et sera fait par étape, jusqu'en 2019, au niveau de toutes les 18 provinces du pays.

Il s'agit d'une solution intégrées qui vise à couvrir tout le cycle de formation et d'exécution des contrats publics, depuis le planning des besoins de contrat (bien, services et travaux) jusqu'à la liquidation de factures, permettant que les acheteurs (entités publiques) et les vendeurs (fournisseurs) effectuent des transactions via électronique.

Dans le cadre de cette stratégie qui vise à mieux contrôler le trésor public, le Service national de contrat public, rattaché au ministère des Finances, organise ce mercredi à Luanda un colloque de présentation du Système National de Contrat Public Electronique (SNCPE). Cette réunion concerne les fournisseurs du ministère de la Santé.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités prévues pour le premier trimestre de l'année 2018, dans le cadre du processus de promotion et de divulgation du Système National de Contrat Public Electronique, mis en place par l'Ordonnance présidentielle numéro 202/17, du 06 septembre.