Cote d'Ivoire: Promotion du genre - La Chaire UNESCO s'engage à former des Experts

La dernière trouvaille de la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de décisions », créée en 2006, est de former des spécialistes en ingénierie du genre.

« Cette formation vise à doter l'Afrique et le monde d'experts de haut niveau capables de construire, planifier et mettre en œuvre des interventions publiques et privées cohérentes, équitables, inclusives et à fort potentiel individuel et collectif », explique le Pr Rose Nevry Koffi, enseignante à l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé.

C'était lors de la présentation du Catalogue de formation de la Chaire, le 14 décembre dernier, dans ses locaux à la Riviera Faya. Cette formation qui se tiendra sur neuf mois au total est conçue en collaboration avec le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (Cires).

Il s'agit d'une innovation de taille en la matière. Parce que cette formation en ingénierie du genre est une grande première en Afrique de l'Ouest. Elle va alors doter des femmes et des hommes d'outils spécifiques pour prendre en compte cette notion (le genre) dans tous les domaines de l'économie.

Ceux et celles qui achèveront la formation bénéficieront d'un "Certificat de spécialisation en ingénierie du genre".

Et ils pourront devenir des consultants nationaux et internationaux en genre et/ou travailler au sein des organisations de renom comme les Agences du système des Nations unies, les institutions bilatérales et multilatérales de développement, les instituts de recherche de financement, les grandes entreprises, les Organisations non-gouvernementales, etc. Le témoignage d'Anna Bailly Traoré est déjà éloquent.

« Je suis venue à la Chaire Unesco pour faire valoriser mes compétences par l'entremise du Compendium des femmes.

Mais, les principes de l'approche genre m'ont bouleversé jusqu'à devenir une Experte-consultante en genre dans de grandes institutions internationales », dit-elle. Elle invite alors d'autres femmes à devenir des expertes de la question genre.

D'autres formations spécifiques

En plus de ingénierie du genre, la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de décisions » prévoit d'autres sessions de formation toujours liés au genre.

Lesquels visent à toucher une échelle plus large de la population ivoirienne. Il s'agit, entre autres, des Séminaires sur : Genre, autonomisation de la femme et développement ; Genre et gouvernance publique et privée ; Suivi-évaluation sensible du genre.

Ce catalogue prévoit aussi des formations à la carte qui traiteront des : Concepts de base et enjeux liés au genre ; les Outils d'analyse, de planification et de suivi-évaluation en matière du genre ; la Démarche globale pour la prise en compte du genre dans un projet de développement ou dans l'organisation d'une entreprise.

A cela, s'ajoutent les Samedis de la Chaire pour parler des sujets afférents au Leadership et communication ; Savoir décider au moment opportun ; Savoir prendre la parole en public ; Comment faire de la consultance ; Comment maitriser son budget familial ou l'entrepreneuriat féminin ; Comment lever des fonds pour financer son acticité ; etc.

« Il s'agit de vulgariser et promouvoir le genre comme outil transversal de développement, construire, planifier et mettre en œuvre des interventions publiques et privées cohérentes, équitables, inclusives et à fort impact individuel et collectif.

Une mise en œuvre de projets novateurs, des formations qualifiantes et diplômantes en genre pour des professionnels, des partenaires au développement, des experts, des usagers, de la société civile et du grand public », explique Euphrasie Kouassi-Yao, la titulaire de la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de décisions ».

Et à la conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre, d'ajouter : « sachiez que l'approche genre est une porte que le président Alassane Ouattara a délibérément choisie ».

L'heure est alors arrivée de former de vrais experts en genre pour relever certains défis de l'économie ivoirienne. Et cette initiative de la Chaire Unesco bénéficie de l'appui financier de la société Sacri.

Son directeur général, Nabil Ajami, par ailleurs Vice-président à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), acquis à la cause du genre, interpelle : « nous avons aussi besoin des hommes pour se former et renforcer leurs capacités en matière de genre pour une meilleure prise en compte de la question dans nos entreprises et la société toute entière ».

Car, « les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique.

Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats», disait Ban Ki-Moon, l'ex-secrétaire général de l'Organisation des nations unies (Onu), à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2014.