Burkina Faso: Loi sur la fonction publique hospitalière - Vers un protocole d'accord entre gouvernement et syndicats

«Nous sommes un syndicat démocratique et pour un certain nombre de nouveaux éléments proposés par le gouvernement, nous ne pouvons dire non ou oui, sans avisé notre base. Mais nous reconnaissons qu'il y a des avancées significatives.

De son côté, Amadi Confé, secrétaire administratif du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (Syntsha), rétorque que tout est possible tant qu'il n'y a pas un protocole d'accord signé. «Nous nous sommes concertés certes mais nous attendons encore le protocole d'accord parce qu'il y a un point sur lequel, nous ne sommes pas encore d'accord.

La rencontre de ce mardi avait donc pour objectif, d'échanger avec les syndicats de la santé sur les modalités d'opérationnaliser cette loi afin que les équilibres macro-économiques soient maintenus. Selon le ministre Méda, le gouvernement a fait des propositions et les partenaires sociaux ont fait des contre-propositions sur la grille indiciaire et indemnitaire.

