Burkina Faso: Commerce - Un comité national pour faciliter les échanges

La direction générale du commerce a organisé, le lundi 15 janvier 2018, à Ouagadougou, un atelier de lancement des activités du Comité national de facilitation des échanges (CNFE) créé en mars 2017.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté, en 2013, un accord sur la facilitation des échanges qui recommande aux Etats de mettre en place un organe de suivi de cet instrument. C'est dans ce cadre que le Comité national de facilitation des échanges (CNFE) a été créé le 13 mars 2017, au Burkina Faso, par un décret pris en Conseil des ministres en 2016.

Pour le lancement des activités de cette structure placée sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce, la direction générale du commerce a organisé un atelier au profit des parties prenantes, le lundi 15 janvier 2018, à Ouagadougou. Les différents acteurs (administration publique, structures d'appui au secteur privé, Société civile et Organisations professionnelles du secteur privé) se sont appropriés le rôle et les missions du CNFE.

Dans le document instituant le Comité national de facilitation des échanges, présenté par le directeur des échanges commerciaux, Souleymane Ouédraogo, il ressort que le CNFE a pour objectifs de superviser et de coordonner la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges de l'OMC et de toutes autres initiatives y relatives.

Ces missions sont, entre autres, le suivi et l'évaluation périodique de la mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l'OMC.

Composé d'environ quarante membres, le CNFE assure également le plaidoyer et la coordination de l'assistance avec les Partenaires techniques et financiers, renforce la collaboration entre les acteurs publics et privés.

Il est placé sous la présidence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Selon le représentant du président du Comité, Nazaire Paré, par ailleurs, directeur général du commerce, la facilitation des échanges commerciaux va renforcer la compétitivité et l'intégration des marchés.

La facilitation du commerce, a-t-il ajouté, a une capacité d'attirer les investisseurs. Dans la même logique, Nazaire Paré a expliqué que l'idée maîtresse de la création de ce comité est de simplifier, d'harmoniser et de normaliser les procédures et les flux d'informations y afférentes entre les parties impliquées.

Améliorer les indicateurs

Une étude de l'Organisation du commerce et du développement économique (OCDE) soutient qu'une mise en œuvre intégrante de l'AFE va engendrer une réduction des coûts commerciaux dans les pays à bas revenus d'au moins 16,5%. Pour M. Paré, la facilitation du commerce va de ce fait constituer une source de revenus tant pour l'Etat que pour le secteur privé et les consommateurs.

« Grâce à un fonctionnement plus efficace et plus transparent des services publics, l'administration pourra maintenir un niveau de sécurité élevé», a-t-il justifié. Les opérateurs économiques, a-t-il poursuivi, vont profiter d'une meilleure prévisibilité, d'une plus grande rapidité des opérations et d'une réduction des coûts.

Les données de la Banque mondiale montrent que le Burkina Faso est à la traine, en termes de respect des procédures de commerce transfrontalier notamment le délai à l'exportation d'une cargaison de marchandises.

A entendre Nazaire Paré, le CNFE va permettre d'améliorer ces indicateurs de développement économique pour que le « Pays des Hommes intègres » puisse bénéficier des opportunités du commerce extérieur. A l'issue de la rencontre de présentation du CNFE, les participants devraient être à mesure de comprendre le rôle de veille, d'orientation et de suivi-évaluation du comité.