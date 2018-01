Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - Le cardinal Laurent Monsengwo accusé de tentatives subversives contre les intérêts nationaux

Il en a profité pour féliciter les forces de l'ordre dont il a salué la bravoure et le professionnalisme pour avoir contenu la manifestation du 31 décembre 2017, sans trop de casse. Et d'ajourer : « Face à la poursuite de telles actions, les services compétents du gouvernement ont été instruits de faire en sorte que force reste à la loi afin d'éviter tout impact négatif sur l'ordre public, la paix, la convivialité entre les différentes couches sociales de la nation et le processus électoral en cours ».

Le gouvernement a tenu, le 15 janvier, sa sixième réunion extraordinaire sous la présidence du Premier ministre, Bruno Tshibala. A l'ordre du jour, outre l'approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres et l'adoption de certains textes, trois communications devraient être entendues dont celle du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ce dernier a circonscrit son intervention sur la situation sécuritaire qui, d'après lui, est relativement calme sur toute l'étendue du territoire national.

