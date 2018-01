Congo-Kinshasa: Journée du 21 janvier - marches et contremarches en perspective

Outre les laïcs catholiques, le Rassemblement aile Kasa-Vubu annonce la tenue, à la même date, d'une marche de soutien au processus électoral et en faveur de la paix.

Le 21 janvier risque d'être une journée fort agitée. Le Comité laïc de coordination qui a appelé les fidèles catholiques, mais aussi tous les Congolais épris de paix et de justice, à marcher pacifiquement à cette date pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, risque de ne pas être le seul à revendiquer une telle action. En effet, d'autres acteurs politiques de l'opposition entendent contrecarrer cette manifestation via des marches parallèles. C'est notamment le cas de l'aile dissidente du Rassemblement qui siège actuellement dans la commune de Kasa-Vubu.

Ce regroupement politique mené par Bruno Tshibala et Joseph Olenghankoy a annoncé, pour sa part, une marche de soutien au processus électoral et en faveur de la paix, le même 21 janvier, à Kinshasa. Une marche qui, dit-il, sera précédée par des cultes d'actions de grâces dans diverses paroisses. Auparavant, un autre membre de cette mouvance politique, en la personne de Roger Lumbala, avait, à son tour, annoncé l'organisation d'une marche le 21 janvier pour soutenir le processus électoral.

Aux dernières nouvelles, il appert que Joseph Olenghankoy, leader du Rassemblement/aile Kasa-Vubu, a démenti toute initiative de ce genre qu'aurait prise sa famille politique. « Le Rassemblement n'est pas organisateur d'une manifestation le 21 janvier. Évitons d'affronter les Congolais, de monter les uns contre les autres. Privilégions la voie de la sagesse et de la paix. Je demande au peuple de rejeter toute action qui a pour but de torpiller l'accord du 31 décembre 2016 », a-t-il indiqué via twitter.

Des propos qui le mettent en porte-à-faux avec ses collègues du Rassemblement qui participent au gouvernement dont le Premier ministre, Bruno Tshibala, qui entend mobiliser ses partisans pourcette marche. « Nous allons marcher le dimanche 21 janvier après les différentes messes pour la paix et dans différentes paroisses pour le processus électoral afin de soutenir le gouvernement et toutes les institutions de la République. Ceci contrairement à ceux qui veulent le chaos dans le pays. Nous avons besoin de la paix et nous allons témoigner notre foi en Dieu via ces prières », a déclaré Patrick Mutombo, conseiller à la Primature, lors d'un point de presse le15 janvier.