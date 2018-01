Congo-Brazzaville: Théâtre - "Mhoi Ceul" à l'affiche au Cercle civil

Mhoi Ceul est nouvellement promu à un poste de directeur dans la fonction publique. Armé de «bonnes intentions », il décide de mettre de l'ordre dans son service et de rendre productif un personnel devenu incompétent par le laxisme de ses prédécesseurs. Une jeune femme, Mlle Chérie Beauzieux, en quête de travail, déboule dans son bureau. Certes, Chérie Beauzieux n'a ni diplôme, ni spécialité, mais comme son nom l'indique, elle a des ces yeux !... Il l'embauche comme secrétaire particulièrement particulière. En un rien de temps, Mhoi Ceul dépasse, dans le domaine du trafic d'influence, de l'opportuniste et de la corruption, ses prédécesseurs.

Jouée par six comédiens, Laure Bandoki, Alex Guenin, Je'hf Biyeri, Mak de Ardie, Nestor Mabiala, Rolf Nguié, la fable est un univers de questionnement sur la vie sociale. Les vices y sont peints ironiquement par l'auteur agrémentés par la loufoquerie et la bouffonnerie des comédiens.

