Angola: Appel à la rigueur dans la certification des anciens combattants

Les angolais ont commémoré le 15 janvier, la journée nationale des Anciens combattants et vétérans de la Patrie, instituée et approuvée par l'Assemblée Nationale lors de sa première session plénière extraordinaire de 2011.

Selon lui, il s'avère nécessaire de créer urgemment des mécanismes rigoureux pour le contrôle et la certification des anciens combattants qui remplissent ou non les critères recommandés par la loi.

Luanda — La nécessité de création des mécanismes pour une forte rigueur dans le contrôle et la certification des anciens combattants et vétérans de la Patrie, en remplissant tous les critères recommandés par la loi a été défendue par le ministre d'Etat et Chef de la maison civile du Président de la République, Pedro Sebastião.

