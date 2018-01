Congo-Brazzaville: Droits d'auteur - Les artistes musiciens appellent au changement du mécanisme de gestion

Au cours de cette conférence de presse, les artistes ont exigé, entre autres, la mise en place sans délai d'un conseil d'administration ou d'une commission mixte de gestion du BCDA. De même, en cas de non-respect de cette disposition, ils ne se reconnaîtront plus dans toutes les opérations de recouvrement faites en leur nom et ne se sentiront nullement comptables de l'opération de recouvrement forcé des taxis bus.

En ce qui concerne leur statut, le président du commissariat aux comptes de l'UMC, Romain Gardon, a fait savoir que le projet de loi portant statut des musiciens a été déjà élaboré et se trouve actuellement sur la table du gouvernement. « Il y a un certain manque de volonté, on ne connaît pas pourquoi cette procédure tarde. Nous sollicitons du ministère de la Culture et des arts qu'une attention particulière soit accordée à cette question », a-t-il martelé.

Les artistes musiciens souhaitent que le BCDA s'arrime à toutes les autres sociétés, notamment la Socoda en République démocratique du Congo, la Sacem en France où les artistes supervisent eux-mêmes les droits d'auteurs et non le ministère de la Culture.

Les musiciens revendiquent leur statut et leur implication dans la gestion du Bureau congolais du droit d'auteur (BCDA). Ils déplorent la gestion de cette structure qui est restée jusqu'à ce jour étatique, ne leur permettant pas de jouir pleinement de leur droit car, disent-ils, le décret 86/813 du 11 juin 1986 portant organisation et fonctionnement du statut du BCDA est devenu caduc. Ils veulent que ce statut soit nécessairement révisé. « Tant que le BCDA gardera son statut de société à caractère public alors que l'Etat s'est désengagé de la gestion directe des entreprises, il donnera l'impression que l'Etat congolais exploite les artistes alors que ce n'est pas le cas », ont signifié les artistes.

