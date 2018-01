Congo-Kinshasa: Processus électoral - La Céni dément toute intention d'organiser un référendum

Il a annoncé que d'ici au 23 juin, le scrutin sera convoqué. Le 24 juin, les bureaux de réception et traitement des candidatures seront ouverts pendant quinze jours jusqu'au 8 juillet. Du 25 juillet au 8 août, celui qui voudrait être candidat président de la République ou candidat député national pourra déposer son dossier aux bureaux de réception et traitement des candidatures. Dans la foulée, Norbert Basengezi Katintima a annoncé le début de l'enrôlement des Congolais de la diaspora au mois de juillet. Le chef de l'Etat, a-t-il ajouté, pourra probablement promulguer la loi portant répartition des sièges, le 8 mai prochain.

Le 15 janvier, lors d'une séance de sensibilisation des cadres et agents de la centrale électorale/ville de Kinshasa au calendrier, la loi électorale ainsi que la machine à voter, le vice-président de la Céni a nié une telle perspective. « Nous ne prolongerons pas la date, parce que le calendrier dément le référendum et un autre dialogue. Nous appelons tous ceux qui veulent faire la politique à respecter le calendrier », a déclaré Norbert Basengezi Katintima, tout en exhortant les acteurs politiques à se préparer pour affronter l'épreuve électorale. Par conséquent, il invite ceux qui ont des ambitions électorales à retenir les dates « essentielles » qui figurent sur le calendrier électoral et à se préparer pour éviter d'être surpris.

La dernière sortie médiatique de l'opposant Moïse Katumbi, en exil à l'étranger, a fait tache d'huile. Le candidat déclaré du G7 à la prochaine présidentielle avait, à l'occasion, révélé que l'intention première de Joseph Kabila est de se maintenir au pouvoir, envers et contre tout. « Les intentions de Joseph Kabila sont clairement d'organiser un référendum dans le but de se maintenir au pouvoir, en complicité avec la Céni », avait-il écrit sur son compte twitter. « Kabila ne veut pas organiser les élections », ne cesse de marteler l'ex-sociétaire de la majorité ayant basculé dans l'opposition.

