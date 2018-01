Afrique: CAN de handball 2018 - Le Congo et le Gabon ouvrent la compétition ce mercredi

Les Diables rouges vont s'expliquer aujourd'hui à Libreville, avec la sélection hôte, Les Panthères, à l'ouverture de la 23e édition du Championnat d'Afrique des nations (CAN) messieurs.

Après son entrée en compétition face au Gabon, le Congo sera aux prises avec l'Algérie, le 19 janvier, avant de se mesurer à un autre pays de la région, le Cameroun, le 20 janvier. Le Congo bouclera la phase de poules face à la Tunisie, le 22 janvier.

Quelques jours avant que les Diables rouges ne quittent Brazzaville, le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a rappelé qu'au Gabon, il ne s'agira pas de se présenter en victime résignée, puisque le public sportif congolais attend des bons résultats. Encore que cette compétition continentale honore le président de la République du Congo car cette édition est dénommée "Challenge Denis-Sassou- N'Guesso".

Pourtant, à dire vrai, rien ne sera facile pour les Diables rouges logés dans le groupe A avec des adversaires de taille. Les vingt-deux précédentes éditions du CAN masculin, en effet, ont été remportées par les pays du Maghreb. La Tunisie, en tête, avec huit titres (1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2012) et l'Algérie sept fois championne d'Afrique (1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1996, 2014). Ces deux pays, les plus titrés du continent, sont des adversaires les plus redoutables du Congo dans ce groupe. Sur le papier les pronostics plaident en leur faveur.

Tous les trois pays d'Afrique centrale, dans le groupe A, notamment le Congo, le Gabon (pays hôte) et le Cameroun n'ont jamais remporté ce trophée. Les Camerounais ont juste disputé la finale 1974 et en 1976, ils ont occupé la troisième place. Depuis la création de la compétition jusqu'à nos jours, la meilleure performance du Congo est la 4e place occupée en 1979 (à domicile), 1987 au Maroc et 1989 en Algérie. Le principal devoir des Diables rouges, pour cette édition, sera donc de démentir les pronostics sur le terrain.

Liste des Diables rouges

Papy Mboungou, Niche Ekama, Roche Makosso, Costades Taty (Maroc). Eleli, Kelantima Euphrem, Mario Ibovi (France). Douniama, Mankoussou, Mabelé, Massamba, Angoya Alda (Inter club/Congo), Glenn Mobombo, Rubech Malonga, Davy Atsa, Bouyena Mbon (Caïman/Congo), Bokoli, Likibi (Etoile du Congo), Demauser (Munisport/Congo).