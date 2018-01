Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Un nouveau commandant de la base aérienne 03/20-Makoua

Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Tchicaya, a intronisé récemment le colonel Eugène Kilikissa, qui a pris ses fonctions à Makoua, dans le département de la Cuvette.

Le colonel Eugène Kilikissa remplace le colonel Ikougna. Né le 9 décembre 1961 à Dolisie, dans le département du Niari, le nouveau commandant de la base aérienne 03/20-Makoua a comme spécialité, pilote de chasse. Directeur de l'instruction de l'armée de l'air jusqu'à sa nouvelle nomination, le colonel Eugène Kilikissa a fréquenté à l'université Marien-Ngouabi de 1980 à 1981 où il s'est arrêté en première année de sociologie avant de souscrire à un engagement dans les Forces armées congolaises en mars 1981.

En trente-six ans de carrière militaire, il a suivi plusieurs formations et obtenu des diplômes. En effet, il a, entre autres, étudié à l'Ecole technique de l'armée de l'air Rochefort en France, à l'Ecole de formation des officiers de l'armée de l'air de Frounze-URSS où il a obtenu son diplôme de pilote de chasse. Il est aussi titulaire des diplômes d'état-major et d'anglais de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, du cours supérieur de commandement et direction et de langue portugaise. Il a également suivi plusieurs stages dont celui de Dio-Montage des exercices par les éléments des forces françaises au Gabon.

Attaché à la Présidence, au département de la coopération, chef de Bureau formation et équipement près l'état-major particulier du président de la République, le colonel Eugène Kilikissa fut aussi chef de Division organisation, planification et mobilisation à l'état-major de l'armée de l'air. Ancien sous-préfet du district de Moungoundou-Nord, dans le département du Niari, il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Chevalier dans l'Ordre de mérite congolais, il est également médaillé d'or dans l'Ordre de la médaille d'honneur et chevalier dans l'Ordre du dévouement congolais.