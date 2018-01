Congo-Kinshasa: Portrait - Nicole Katanga, cofondatrice de Mahali Business platform

La quadragénaire qui vit entre Bruxelles et Kinshasa a créé la plateforme de mise en relation internationale au départ de l'Europe vers l'Afrique, afin de permettre aux porteurs de projets et aux investisseurs de se découvrir, d'échanger et de conclure des partenariats.

Mahali Business Platform organise des rencontres conviviales autour d'un verre, d'un dîner d'affaires, d'un workshop avec des personnalités, des organisations internationales, des entreprises, des investisseurs, des ambassades et des chambres de commerce. Depuis sa création en 2015, la plateforme a eu plusieurs activités : en 2015, la rencontre du coordinateur Fonds verts pour le climat avec les entrepreneurs belges «Green business » à Bruxelles ainsi qu'une réunion, en collaboration avec le Land of african business, lors de la Cop 21 à Paris. En 2016, Mahali a facilité la société belge Zentech, pour l'installation de ses activités en RDC, via un protocole d'accord avec le gouvernement.

En 2017, Mahali a organisé une réunion d'informations à Lubumbashi et à Kinshasa avec la société de téle radiologie belge Sodiray ainsi qu'une rencontre avec différents partenaires au Sommet sur le climat en Allemagne, dans le cadre de la Cop 23. « Mahali, qui signifie « lieu » en Swahili, se veut un lieu de rendez- vous entre partenaires d'affaires. Nous avons pour objectifs de faciliter les contacts et de connecter les financiers aux entrepreneurs ainsi qu'aux porteurs pr ojets », explique Nicole Katanga, cofondatrice de Mahali, avec ses partenaires Annie Mutamba (Meridia Partners) et Lilianne Kissimba (Word growth project)

Expérience dans les secteurs public et privé

Nicole Katanga est détentrice d'une licence en administration des affaires (Bachelor business administration) de l'université du Québec, au Canada. A la fin de ses études universitaires, elle a effectué un stage professionnel, comme attachée à la direction commerciale, chez le concessionnaire Mercedes Benz/Bruxelles, où elle s'occupait de la filière vente/export des voitures. C'est en 2004 qu'elle décide de rentrer au pays pour apporter sa petite pierre à l'effort de reconstruction de la RDC. Ainsi, de 2004 à 2007, elle occupe le poste de chargée de mission au comité de gestion du programme national de Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens soldats en RDC, un programme très important après des années de guerres et violences.

De 2008 à 2013, elle travaille comme conseillère au ministère de la Santé publique, s'occupant principalement de partenariat en matière de santé. C'est à la suite de cette expérience professionnelle qu'en 2012, elle décide de créer l'association à but non lucratif « Afro Infos Plus » pour pallier le manque d'information dans le domaine de la santé et ainsi rapprocher différents partenaires - Etat, secteur privé, ONG, associations de médecins et association de malades. En 2015, c'est la création de Mahali avec ses deux partenaires. La plateforme dispose d'un bureau à Kinshasa avec des points focaux dans ciq pays d'Afrique (Congo, Cote d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Kenya).

Nouvelle dynamique de l'économie congolaise

Selon Nicole Katanga, les relations économiques entre l'Union européenne (UE) et l'Afrique, dont la RDC, ont connu de grandes mutations avec le temps. Suite à la percée de la Chine et de l'Inde, l'Afrique ( y compris la RDC) essaie de diversifier ses marchés d'approvisionnement et de vente de ses produits, sans oublier ses sources de financements. « Cette concurrence est de nature à apporter une nouvelle dynamique pour les économies africaines, surtout dans la captation de nouvelles chaînes de valeurs. Néanmoins, l'UE demeure pourtant le grand partenaire de l'Afrique pour des raisons historiques, mais elle subit de plus en plus une forte concurrence de la Chine, de l'Inde et voire du Brésil », indique-t-elle.

Pour ce qui est de la RDC, la cofondatrice de Mahali Business platform souligne qu'avec ses immenses ressources en sol, sous-sol, forestières et halieutiques, le pays offre beaucoup d'opportunités d'investissements. « Les secteurs en vogue sont ceux des mines, des hydrocarbures, des forêts, de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures et de l'industrie », dit-elle.

Nicole Katanga espère que le climat politique dans le pays va s'apaiser afin que Mahali Business platform puisse ramener des investisseurs qui doutent et hésitent encore à venir y investir. Néanmoins, annonce-t-elle, pour le mois de février, Mahali Business Platform va mettre en relation le gouvernement congolais avec la société allemande MBE, spécialisée dans le traitement des minerais.