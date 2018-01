Congo-Brazzaville: Force publique - Deux nouveaux promus à la gendarmerie nationale

Les nouveaux commandants de l'Ecole nationale de gendarmerie, le colonel Levy Ndzaba Kombo, et du Groupement de gendarmerie des transports aériens, le colonel Claude Oliver Epelet, ont été intronisés le 16 janvier à Brazzaville, par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny.

Nommé par décret présidentiel le mois dernier, le colonel Levy Ndzaba Kombo, le premier à prendre ses nouvelles fonctions, succède au colonel Roger Ibata Yombi, appelé à d'autres fonctions. Ancien commandant des Régions de gendarmerie du Niari (2006-2008), du Pool (2009-2013), le colonel Levy Ndzaba Kombo a également servi en qualité de chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Niari, du Kouilou. Commandant de Compagnie de la ferroviaire de la gendarmerie nationale, il a aussi occupé les fonctions de commandant du Groupe des escadrons de la gendarmerie nationale. Il était depuis 2016, directeur du domaine et des travaux de la gendarmerie nationale avant sa nouvelle nomination.

Titulaire d'une licence es sciences économiques de l'université Marien-Ngouabi, option : planification du développement, Levy Ndzaba Kombo mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend, au regard du plan d'action du commandement de la gendarmerie. « C'est un sentiment d'honneur et de fierté, mais surtout de grande responsabilité eu égard à l'immensité de la tâche qui m'attend. Je demande aux hommes qui seront sous ma direction, l'assiduité au service, la ponctualité et surtout le respect de la discipline militaire. L'école c'est la mère nourricière, c'est elle qui nous a engendrés et c'est elle qui nous prépare aux fonctions. Donc, la mission de l'école est la formation mais aussi la sécurité, parce que nous connaissons l'environnement dans lequel nous sommes logés », a-t-il déclaré.

De son côté, le colonel Claude Olivier Epelet succède au colonel Hermann Adelphe Ulrich Mouassiposso-Mackonguy à la tête du Groupement de gendarmerie des transports aériens. Il a été nommé par note de service du commandant de cette composante de la force. Il a aussi occupé plusieurs fonctions au niveau national. De 2013 à 2014, il est chef de service Central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. De 2011 à 2013, chef de division organisation et réglementation à la direction de l'organisation et de l'emploi de l'état-major de la gendarmerie nationale. De 2007 à 2011, il est chef d'état-major de la région de gendarmerie de la Likouala après avoir assuré l'intérim dans le même poste de 2006-2007. Entre 2005 et 2006, il est commandant de compagnie d'Epéna, après avoir occupé la même fonction tour à tour à Impfondo en 2005, à Dolisie, 2003-2005 et à Ewo, 2002-2003. De 2000 à 2001, il est chef de section opérations à l'École militaire préparatoire général Leclerc. De 1993-1996, chef du 2e peloton de reconnaissance du 1er régiment blindé des Forces armées congolaises.

« La prise de commandement est un moment fort, parce qu'on pense d'abord, en dehors du plaisir, de la joie, aux missions qui vont être assignées par les chefs. En ce qui concerne la plateforme aéroportuaire, tout le monde le sait, ce sont des frontières, des lieux stratégiques, il faut assurer la sûreté et la protection des personnes et des biens qui circulent au niveau de ces plateformes. Donc, nous allons œuvrer de telle sorte que tous ceux qui passent par les aéroports d'Ollombo, de Brazzaville et de Pointe-Noire soient en sécurité », a souligné l'ancien commandant de la brigade ferroviaire, le colonel Claude Olivier Epelet.