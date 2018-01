Congo-Brazzaville: Forêt - WWF et le Congo s'engagent dans la préservation du parc de Ntokou-Pikounda

La République du Congo et le Fonds mondial pour la nature, en anglais World wide fund for the nature (WWF), vont œuvrer ensemble aux fins de la valorisation des ressources du parc national de Ntokou-Pikounda, situé au nord du pays, à cheval entre les départements de la Cuvette et de la Sangha.

Les deux parties se sont retrouvées le 16 janvier à Brazzaville, dans le cadre de deux accords conclus le 8 novembre dernier dont le premier porte sur la coopération et le second sur le partenariat définissant des modalités de cogestion du parc de Ntokou-Pikounda, dernière des aires protégées nationales.

D'une durée de cinq ans renouvelable, l'accord de coopération concerne la lutte anti-braconnage ; l'application de la loi faunique et la lutte contre le commerce illicite des espèces de la faune et de la flore sauvages ; la gestion durable des concessions forestières et la promotion de la certification FSC (Forest stewardship council) ; la conservation et la gestion durable de l'ensemble du paysage de la Trinationale Dja-Odzala-Minkebe (Tridom) ; la création et la gestion des aires protégées.

Le texte prévoit également la mise en place des partenariats avec des privés ; la promotion d'une filière d'huile de palme durable, de l'écotourisme et de la recherche scientifique avec l'implication des chercheurs nationaux, d'un secteur minier et énergétique responsable, de la conservation communautaire et des activités génératrices de revenus au profit de la population riveraine des aires protégées, ainsi que de l'éducation environnementale.

En ce qui concerne l'accord de partenariat, il énumère, entre autres, les mécanismes de gouvernance, de cogestion et de financement durable du parc sur une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

« Toutefois, il est prévu une évaluation conjointe des performances effectuées à la cinquième année », a précisé Bockandza Pako, directeur de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées.

S'agissant du volume de financement qui sera consacré à la valorisation de cette aire protégée, le directeur de WWF pour l'Afrique centrale, Marc Languy, a expliqué qu'« il serait irresponsable de vous donner un chiffre magique maintenant pour une simple et bonne raison que ce parc national n'est pas doté d'un plan de gestion ».

L'espace Tridom qui réunit le Congo, le Cameroun et la République centrafricaine est l'un des plus importants en matière de conservation d'éléphants, de grands singes, de services forestiers et écosystémiques.

La Tridom représente le cœur du Bassin du Congo, a affirmé Marc Languy, ajoutant que le programme signé avec le Congo produira de résultats concrets en ce qui concerne la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers et l'amélioration des conditions de vie des communautés avoisinantes.

Le parc de Ntokou-Pikounda dispose d'une superficie de près de 5000 km2 et regorge environ un millier d'éléphants de forêt, plus d'un millier de gorilles, ainsi que plusieurs milliers d'autres espèces fauniques et florales. Au regard de son expérience sur la Tridom, WWF s'investira dans la lutte contre le braconnage des pachydermes, surtout l'éléphant qui est menacé d'extinction.

Dans l'optique de la diversification économique, la valorisation de ce parc augure de bonnes perspectives, notamment dans le développement de l'écotourisme, a estimé la ministre de l'Economie forestière et du développement durable, Rosalie Matondo, qui a insisté sur la construction des infrastructures.

« Au-delà de la valorisation de ces beaux paysages au moyen de l'écotourisme, ce sous-secteur des aires protégées doit offrir de nombreux emplois à nos jeunes de l'hinterland, à travers le recrutement des écogardes, écoguides, pisteurs et autre personnel d'appui, y compris les cadres de niveau supérieur employés par nos partenaires techniques », a-t-elle déclaré.