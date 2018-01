Burkina Faso: Crise alimentaire dans le pays

Les présidents nigérien, Mahamadou Issoufou et malien, Ibrahim Boubacar Kéïta sont à… Plus »

Cette décision du gouvernement à entendre le directeur général de la SONAGESS, Aimé Robert Kaboret, est louable car à son avis, la société dispose actuellement d'un stock de sécurité d'environ 17 mille tonnes de céréales. Il a aussi signifié que l'augmentation des boutiques-témoins est considérable et ce dispositif est devenu désormais incontournable pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

C'est pour faire le bilan de l'opération de 2013 à 2017 de mise en œuvre des boutiques-témoins, visant à mettre en exergue les forces, les faiblesses, les succès et les échecs, afin d'en dégager les recadrages nécessaires, que les principaux acteurs du secteur de l'agriculture se réunissent les 16 et 17 janvier 2018 à Ouagadougou.

Il est ressorti que 17 provinces sont déficitaires avec 83 communes à risque et 42,6% des ménages. Selon l'analyse de l'autonomie céréalière, ils ne pourront pas couvrir leurs besoins céréaliers avec leur propre production. Et selon le Cadre harmonisé, 132 899 personnes réparties dans les régions du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et du Centre-Ouest du Burkina Faso, seraient en situation de crise alimentaire. Ce cas critique comme l'a affirmé le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouédraogo, se ressent déjà sur le marché, avec une faiblesse de l'offre céréalière par rapport à la normale et des prix assez élevés.

La Société de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS), organise les 16 et 17 janvier 2018 à Ouagadougou, un atelier sur le bilan et les perspectives des boutiques-témoins dans certaines localités des 13 régions du Burkina Faso.

