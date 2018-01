Afrique: Nul équitable entre Angola et Burkina Faso

Et pourtant, à la mi-temps les statistiques ont indiqué 62% de possession de balle pour les étalons du Burkina Faso, contre 38 % seulement pour les Palencas Negras. Mais ce sont ces derniers qui se sont montrés les plus dangereux durant la première période. A chaque fois qu'un joueur angolais s'approchait du camp burkinabé, on pouvait constater le danger. José Fernando a failli ouvrir le score à la 20' sur un tir enveloppé qui manque le cadre de quelques. Le gardien adverse, Babayouré Sawadogo était complètement battu.

Quelques minutes plus tard, Ricardo Estevao, effectue un centre dans le paquet, deux de ses coéquipiers se jettent au deuxième poteau, mais manquent de peu de reprendre le ballon.

Toutefois, l'occasion la plus nette de cette rencontre est à mettre à l'actif des Etalons. A la 82' Romeo Boni sert en profondeur Youssouf Kabore, qui élimine le gardien de but angolais, Landu Mavanga, mais son tir manque de puissance et est dégagé par Augusto Carneiro avant d'avoir franchi la ligne.

Au grand dam des supporters burkinabés qui ont su donner de la voix et assurer le spectacle dans les gradins clairsemés du stade d'Agadir.

Réactions :

Srdjan Vasiljevic (entraîneur de l'Angola)

« Avant cette rencontre, j'avais des appréhensions, mais finalement, les joueurs ont fait un bon match. Je suis heureux car je constate qu'on progresse. Nous avons affronté une bonne équipe du Burkina Faso et on a fait jeu égal. On pouvait même gagner cette rencontre. Je pense que ce nul va donner de la confiance au groupe. Maintenant, on va commencer à penser au match du Cameroun ».

Idrissa Malo Traoré (entraîneur du Burkina Faso)

« Nous avons assisté à un match très disputé entre les deux équipes. Nous avons bien géré cette rencontre, notamment sur le plan défensif. Défensivement, nous avons été irréprochables et je suis satisfait. Lors des matchs de préparation, j'avais parlé du secteur défensif. Pour être une grande équipe, il faut être solide en défense. Maintenant, il va falloir penser à gagner le match. Dans l'ensemble, je suis content de la prestation de mon équipe. J'espère pouvoir récupérer les joueurs blessés lors du prochain match »

