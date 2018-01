Gabon: Inauguration du Palais des sports par S.E. Ali Bongo Ondimba

communiqué de presse

Libreville, le 16 janvier 2018 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a procédé ce mardi à l'inauguration du nouveau Palais des sports. Coupure de ruban, dévoilement de la plaque et visite guidée sur écrans géants ont marqué les temps forts de la cérémonie inaugurale de cette enceinte sportive entièrement reconstruite en seulement 8 mois.

Fruit d'un partenariat public-privé entre l'Etat gabonais et la société chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), en collaboration avec la Société gabonaise nouvelle générale d'études (SNGE), ce gymnase moderne répond aux normes internationales les plus exigeantes. Prêt à accueillir la 23ème Coupe d'Afrique des Nations de handball séniors hommes (CAHB) qui se déroulera du 17 au 27 janvier 2018, le gymnase, construit sur une surface totale de 15 220 m² dont 8 000 m² de jeux, offre une capacité d'accueil de 5 358 places et dispose d'installations de pointe.

La construction de ce gymnase, après les stades de Libreville, de Franceville, d'Oyem et de Port-Gentil qui ont chacun accueilli avec succès les matchs de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, entre dans la politique du chef de l'Etat de doter notre pays d'infrastructures sportives de qualité pouvant abriter des compétitions de niveau international.

« La dotation de cette infrastructure de dernière génération à la jeunesse gabonaise confirme à n'en point douter toute l'importance que vous accordez à cette franche de la population, après lui avoir dédié un septennat », a déclaré la jeune sportive, Mlle Ntsame Eto Stellia, lors de son discours de remerciements au nom de l'ensemble des sportifs.

Après avoir pris part aux différentes activités sportives en exhibition, le chef de l'Etat a tenu à encourager les Panthères de handball qui feront leur entrée dans la plus grande compétition de handball du continent en affrontant le Congo (Brazzaville) demain en match d'ouverture de la 23ème CAN. Occasion pour le chef de l'Etat de prodiguer conseils et recommandations à notre équipe nationale.