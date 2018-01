Sénégal: Mariage de raison entre la canadienne Squares Union et Wari

L'expérience de Wari et son vaste réseau sont des leviers importants pour Squares Union à réussir le pari d'expansion et de large couverture vers les communautés de la diaspora africaine.

Squares Union vise loin dans ce mariage stratégique avec Wari. Les dirigeants estiment que ce partenariat n'est qu'une « étape vers le projet final qui permettra d' apporter des solutions de paiement de facture par des ressortissants de la diaspora, pour des services et des biens obtenus en Afrique », lit- on.

La plateforme Wari prend du galon. L'entreprise canadienne Squares Union voit grand en s'alliant avec Wari que dirige le tycoon sénégalais Kabirou MBODJE. Dans une dépêche de notre confrère helvétique Ecofin, lue par Confidentiel Afrique, on lit ceci : << Avec Wari nous retenons 3 points à forte valeur ajoutée : la flexibilité des acteurs de décaissements, la consolidation la notoriété de la marque Squares Union auprès de la clientèle diaspora, et un service à la clientèle efficace sur le continent africain », a expliqué Freddy Noumeyi, le Vice-Président en charge des opérations chez Squares Union.

