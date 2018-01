Ile Maurice: Cyclone tropical - Les précautions à prendre

- Ne touchez pas et signalez immédiatement les fils électriques rompus et tombés à terre.

- Evitez les déplacements en véhicule et lorsqu'ils sont nécessaires, conduisez avec la plus grande prudence.

- Rester à l'écoute des fréquences d'urgence et des bulletins météorologiques, afin de rallier la terre et les ports protégés en cas de confirmation de la menace.

- Restez à l'écoute des émissions d'information diffusées par les chaînes de télévision et de radio (RFO et RCI notamment).

- Organisez, si cela n'a pas été déjà fait plus tôt, votre survie par le stockage de nourriture et matériels divers (cf consignes d'avant saison).

- Protégez les baies vitrées à l'aide de feuilles de contre-plaqué (plus de 5 mm d'épaisseur) placées à l'extérieur. A défaut, placez sur les deux faces, en diagonale et en médiane, des bandes de papier adhésif de grande largeur qui éviteront les projections de bris de verre en cas d'impact avec des objets emportés par le vent.

- Dans les maisons non fixées au sol (cases ou caravanes) qui seront impérativement évacuées en cas de confirmation de la menace, disposez sur le plancher des objets lourds tels que des blocs de pierre, pour augmenter l'adhérence. Consolidez, éventuellement, les portes et fenêtres par des panneaux en bois cloués s'il n'y a pas de volets ; renforcez, en les attachant, les crochets et crémones.

-Enlevez autour de la maison les objets tels que tôles, planches, bidons, susceptibles d'être soulevés et emportés par les vents et de devenir autant de projectiles dangereux.

