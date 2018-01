Ile Maurice: Drame à Sept-Cascades - La fiabilité d'une vidéo remise en cause ?

«Nous avons fait des observations et nous déciderons de la marche à suivre. Nous allons communiquer notre position au Parquet, d'ici trois semaines, pour dire si la vidéo est admissible ou pas», dit Me Hamid Jagoo à l'express. Une date sera, ensuite, fixée pour la suite du procès intenté à Atmanand Sookur qui est accusé d'homicide involontaire par négligence. L'accusé a plaidé non-coupable.

Ses avocats, Mes Hamid Jagoo et Sanjeev Teeluckdharry et l'avocate du Parquet ont visionné une vidéo sur l'incident qui s'est produit en 2012 à Sept-Cascades et sur le témoignage de cinq membres du GIPM, présents lors de l'incident. La position de la défense est désormais attendue.

