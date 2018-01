Mali: Le statut particulier des enseignants aura une incidence financière de plus de 5 milliards de FCFA

En attendant la promulgation du décret d'application, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Raki Talla, celui de l'Education, Housseyni Amion Guindo et les enseignants syndicalistes, ont tous salué le vote de cette loi. Pour eux, il s'agit d'une avancée majeure au profit de l'éducation nationale.

Il ressort qu'avec ce texte, les indices proposés dans la nouvelle grille partent de 235 à 540 pour la catégorie C, de 250 à 630 pour la catégorie B1, de 275 à 725 la catégorie B2 et de 350 à 1060 la catégorie A.

L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur le statut particulier des enseignants. C'était vendredi dernier, en présence de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Raki Talla, qui défendait le texte et son collègue de l'Education, Housseyni Amion Guindo, ainsi que de nombreux enseignants syndicalistes présents dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale.

