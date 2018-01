Mali: «La relation économique avec le Mali n'a pas été à la hauteur... », selon le ministre algérien du Commerce

Mohamed Benmeradi a ensuite rappelé que les relations qui lient Bamako et Alger dépassent "très largement" le volet économique. Elles concernent également le volet politique, mais surtout celui sécuritaire, «avec les problèmes que connaissent le nord du Mali et le sud de l'Algérie et, d'une manière générale, la bande sahélo-saharienne».

Ce constat a été fait lors de sa rencontre avec le Premier ministre malien. Soumeylou Boubèye Maïga, a reçu en audience, vendredi dans la matinée, le ministre algérien du Commerce, Mohamed Benmeradi. Elle s'est déroulée en présence des collaborateurs du chef du gouvernement et du ministre du Commerce et de la Concurrence, Porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté.

