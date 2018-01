Cote d'Ivoire: Un gala pour inciter les jeunes à la pratique du sport à Bouaké

1500 athlètes ont fait montre de leur talent en taekwondo, shotokan, kung fu Wuhu, judo, vovinam viet vo dao. Des diplômes de participations, des prix et récompenses ont été remis aux médaillés d'or (au niveau régional, national et international) ainsi qu'aux maitres de chaque discipline.

C'est une grande première, une victoire de tous ces artisans des arts martiaux qui jour après jour consacrent leur temps, leur savoir et leur énergie à produire des personnes sociables, respectueuses et disciplinées afin de contribuer à la cohésion sociale à Bouaké.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.