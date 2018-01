La salle des pas perdus du palais présidentiel a abrité, toute la journée du 15 janvier 2017, le premier séminaire gouvernemental de l'année, visant l'adoption du plan d'actions prioritaires 2018.

Faisant un petit commentaire sur les principaux axes de ce plan que le premier ministre venait de définir quelques minutes avant lui, lors de la clôture du séminaire, le présidant de la république, Alassane Oouattara, a insisté particulièrement sur l'importance qu'il accorde à la programmation de l'action gouvernementale.

Mais également sur son attachement aux règles de bonne gouvernance et le respect des engagements de son pays envers les partenaires techniques et financiers.

« Le Plan d'actions prioritaires représente votre engagement à traduire en actions concrètes les priorités que j'ai eu à définir au cours de mon message à la Nation le 31 décembre dernier.

J'insiste sur la nécessité de respecter rigoureusement les règles de la bonne gouvernance et nos engagements vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers », a-t- il indiqué.

Ce nouveau pap définit comme priorités, « le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau ».

Concrètement dans ce plan, a précisé le Chef de l'état, il s'agit d'intensifier la lutte contre la pauvreté (malgré les efforts déjà faits) à travers des investissements dans les secteurs sociaux notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, l'électrification rurale, le logement, l'emploi des jeunes, la salubrité et l'autonomisation des femmes.

Il entend aussi intensifier et accélérer le programme de développement des infrastructures dans le domaine des routes, des ports, des aéroportuaires, de l'énergie et de l'économie numérique.

« Ces priorités étant identifiées, je demande à présent à chacun de vous de faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre de ces projets qui permettront, j'en suis sûr, d'améliorer de manière significative le bien-être des Ivoiriens », a lancé le président de la république.

Et d'ajouter que le gouvernement devra poursuivre, au cours de cette année, la mise en œuvre des réformes structurelles et sectorielles d'envergure dans divers domaines.

Ce, pour améliorer les scores de la Côte d'Ivoire dans des programmes tels que le Millennium Challenge Corporation (Mcc) et le Doing business.

« Il s'agit notamment de la modernisation de l'administration publique avec un accent particulier sur la dématérialisation et la diminution des coûts des actes administratifs. Mais également la modernisation de la justice pour un système judiciaire toujours plus crédible. Et bien évidemment la réforme de notre système fiscal ».

Sur la question de l'annexe fiscale 2018, le Chef de l'état demande que soient approfondies les échanges entre le gouvernement et le secteur privé. « Ces réformes doivent permettre à notre pays de se maintenir dans le peloton de tête des pays de forte croissance dans le monde.

Et cette croissance doit encore plus inclusive. Le gouvernement devra également poursuive les actions en cours dans le cadre de la transformation locale de nos matières premières, notamment le cacao et l'anacarde », a-t-il indiqué .